南投26日辦兩湖論壇　陸方人員尚未獲准來台

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月19日電（記者 鄭羿菲）第16屆“西湖—日月潭兩湖論壇”預計9月26日在南投縣登場。陸委會副主委兼發言人梁文傑19日表示，陸委會已於9月18日批准完畢，已經函覆南投縣政府，詳細狀況需要請媒體向南投縣政府詢問。



第16屆“西湖—日月潭兩湖論壇”預計9月26日開幕，今年由南投縣舉辦。縣府下午表示，活動雖已獲得批准，但提交的陸方人員名單尚未審核完畢。



陸委會19日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，一名台塑集團高階管理幹部1日在大陸被“邊境控制”，相關進度為何？梁文傑說，就陸委會所知，該位高管是被留置調查，從9月初至今還未返台，但並非政治問題或“國安”問題，可能牽涉到上下游廠商一般的刑事犯罪，細節請媒體詢問台塑集團。



至於由兩岸學術機構合辦的“第12屆海峽兩岸旅遊觀光研討會”，原訂今年9月18日在宜蘭大學舉行，中華觀光管理學會卻在13日發出“因故延期通知”。中評社日前報導，知情人士透露，生變原因是因“諸多不可抗力因素”影響，陸委會拒絕核發部分與會陸籍學者入台證。



對此，梁文傑回應，此研討會是通過“教育部”來向陸委會要求審查，陸委會已在9月6日函覆，而“教育部”則是在9月13日發函。他不清楚為何會有說什麼不可抗力的因素，現在兩岸之間的人流往來常常是我們政府已經批准，但後續對方不批准，最近有一個京劇團也是這樣。至於對方不批准的理由為何，我們並不清楚。