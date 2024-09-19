9月21日　“立院”百年建築開放參觀

“立法院”有百年建築。（“立法院”提供） 中評社台北9月19日電／每年九月的第三個週末為全台古蹟日。“立法院”行政大樓建築有百年歷史，被台北市政府指定為市定古蹟。“立法院”今日宣布，9月21日星期六，“立法院”台北、台中院區同步開放民眾參觀，讓民眾有機會一覽“立法院”古蹟建物與議場的歷史風華，也瞭解民主“國會”誕生的歷程和珍貴之處。



“立法院”台北、台中院區開放時間為9月21日星期六上午9時至下午5時，來參觀的民眾還可集章領取限量“立法院”黑熊保溫瓶、帆布袋、馬克杯、紀念筆等好禮。“立法院”今年特別舉辦“認識“國會”兒童寫生活動”，讓參加活動的家長帶著小朋友以特色古蹟風華，盡情發揮創意、揮灑色彩，留下繽紛回憶，歡迎大家來一趟古蹟巡禮。



前身為日據時期台北州立第二高等女學校的“立法院”，建物緣起考據為1919年(大正8年)，並曾於1935年(昭和10年)整建，代表一段台灣過去的殖民歷史。光復後一度作為台灣省政府農林廳辦公所，後來農林廳於1960年搬遷至中興新村，“立法院”由中山堂遷駐至此，此後就成為台灣最高立法機關所在地，是議事場域、重大法案催生地，也見證了“中華民國”的民主發展。



“立法院”行政大樓建築於2017年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築。本次開放民眾參觀，不僅能一覽“立法院”古蹟建物與議場的歷史風華，也瞭解民主“國會”誕生的歷程和珍貴之處。



“立院”今年還特別舉辦“認識“國會”兒童寫生活動”，讓參加活動的家長帶著小朋友以“立法院”特色古蹟風華，盡情發揮創意、揮灑色彩，留下繽紛回憶。國小以下兒童填具線上表單（https://www.surveycake.com/s/AVgzO)即可報名參加，名額200位，額滿為止，當日完成作品即可兌換精美“國會”拼圖組一份。

