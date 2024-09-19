鳳梨釋迦輸陸不再免稅　台東縣長饒慶鈴籲談

台東鳳梨釋迦。（照片：台東縣政府提供） 中評社台東9月19日電／大陸官方18日晚間宣布，自9月25日起，停止對台灣鳳梨釋迦（番荔枝）等34項農產品的免徵進口關稅政策。中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴19日表示，關稅政策非地方政府所能決定，“中央政府”應立即出面協助，洽談更優惠的關稅稅率，並加強與其他國家洽談農產品貿易，減輕衝擊。



饒慶鈴指出，縣府團隊自2021年9月陸方暫停鳳梨釋迦輸入，立即展開一系列措施，包括辦理20場安全用藥教育訓練，推動農民進行產銷履歷驗證，釋迦(大目釋迦及鳳梨釋迦)的產銷履歷面積已從2021年的不到300公頃，提升至約1,382公頃、輔導包裝廠提升果品清潔品質，培訓了530位果實清潔及品管人員，全力提高台東鳳梨釋迦果實品質。克服重重挑戰後，2023年12月成功使台東鳳梨釋迦重返大陸市場，同時持續擴展台灣量販通路包括全聯、家樂福及Mia C'bon超市及開拓海外行銷市場。



饒慶鈴強調，此次陸方取消鳳梨釋迦免徵關稅的措施，對產業將造成衝擊。關稅政策非地方政府所能決定，誠摯呼籲“中央政府”，應立即出面協助，積極洽談更優惠的關稅稅率，並加強與其他國家洽談農產品貿易，減輕對產業的影響，保障農民的生計。



台東縣農業處處長江慧卿指出，根據“大陸對台灣地區的進口水果免徵進口關稅產品清單”，目前已通過輸陸的文旦柚關稅為12%，但鳳梨釋迦卻高達20%。為減輕產業衝擊，“中央政府”應全力爭取恢復零關稅或是較優惠的關稅稅率，同時積極洽談其他出口國的檢疫條件，拓展多元化的外銷市場。她也呼籲農民和包裝廠持續提高果實品質，爭取更高的市場售價，維持適當的利潤，減少高關稅帶來的壓力。