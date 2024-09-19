台官方四重拳打擊炒房　明起上路　

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照） 中評社台北9月19日電／台灣房價狂飆，民怨噴飛，“中央銀行”銀行繼續大力打炒房！今日宣布第7波選擇性信用管制，新增規定自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。意即不得有付息不還本的期間。自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並且擴大實施至全台。房市管制措施自9月20日起實施。



台灣“中央銀行”今天召開第3季理監事聯席會議，決議利率“連2凍”，但調升存準率1碼，並針對房市祭出第7波選擇性信用管制，



“央行”第7波選擇性信用管制共有4大措施：



第1，新增規範自然人名下有房屋者的第1戶購屋貸款不得有寬限期。



第2，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全台。



第3，公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數由4成降為3成。



第4，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。



“財政部”新青安方案上路之後，房市價量齊揚、買氣升溫，一度造成銀行房貸業務量暴增，房貸水位逼近“銀行不動產放款天條”、銀行法第72條之2的規範上限或是銀行內訂警戒值，“央行”也在8月21日公開“道德勸說”，要求公有銀提行出為期1年的不動產貸款總量改善計劃。



因市場出現房貸荒，8月下旬至9月上旬，財金部會全面動員，會議一場接一場召開，給予公有銀行明確指令，要求銀行貸款額度應優先承作3大類案件，包括首購族、自用住宅貸款及已承諾貸款案件。



財金部會動作一波波，盼能平息房貸之亂，而“央行”先前大動作找公有銀行“喝咖啡”要求提改善計劃，讓市場押注9月理監事會再祭房市管制勢在必行。



今天“央行”理監事會決議出爐，不出市場意料，決議利率“連2凍”，但對房市下出重手，不只調升存準率，同步實施選擇性信用管制，房市管制措施自9月20日實施。

