涉黎巴嫩爆炸案　金阿波羅董座遭檢調約談

位於新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司。該公司自稱是美國、歐洲最大的對講機和呼叫器供應商之一，客戶包含情報機構和急難服務單位。(照:金阿波羅公司網站) 中評社台北9月19日電／位於新北市汐止遠東世界中心園區的金阿波羅公司，捲進造成嚴重傷亡的黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案，董事長許清光上午接受“調查局國安站”約談，預計下午送士林地檢署。金阿波羅公司員工如常上班，向媒體表示，若有新的聲明會在公司網站公布。



黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日集體爆炸，造成10多人死亡、數千人受傷。據外媒報導，造成大量人員傷亡的呼叫器，外觀標示是金阿波羅公司的產品。



金阿波羅董事長許清光昨天說，合作的匈牙利代理商BAC公司，2年前表示要生產呼叫器，並用金阿波羅的商標銷售。他不想對方雇用的工程師被遣散，所以同意。爆炸後造成傷亡的呼叫器是由授權廠商設計製作銷售，金阿波羅並未參與，沒想到這款呼叫器成為國際恐怖攻擊的武器，金阿波羅也被害慘了。



但匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）出面澄清，稱當局確認BAC只是一貿易中介公司，“在匈牙利境內沒有製造或營運據點…登記地址只有一名主管，外界所提及的裝置從未到過匈牙利”。



士林地檢署剪報分案，今天上午指揮“調查局國安站”約談許清光等人到案說明，追查呼叫器授權製造過程，釐清全案有無犯罪嫌疑，並未執行搜索。許清光備妥金阿波羅與BAC代理、授權給約等文件，向檢調說明釋疑。



金阿波羅公司在遠東世界中心園區分設辦公室、收料室和汐止廠3處空間，公司人員今天正常上班，合作廠商也一如往常送收貨作業。公司人員今天說，等到董事長回公司後，如有需要對外補充說明，會在公司官網公布相關資訊。



該公司網站顯示，金阿波羅自1995年成立以來製造從俗稱BB call的呼叫器到餐廳叫號取餐用的蜂鳴器等多項電子裝置。



業者在之前的媒體報導中說，他們與世界各地的分銷商合作，銷售產品。自稱是美國、歐洲最大的對講機和呼叫器供應商之一，客戶包含情報機構和急難服務單位。天下雜誌曾於2011年以“金阿波羅 用對講機扣住FBI的心”為標題進行過報導。