來不及！許淑華：兩湖論壇將延到10月辦理

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月19日電（記者 方敬為）一年一度的“西湖－日月潭兩湖論壇”今年邁入第16屆，輪由南投縣主辦，預計9月26日開幕，陸委會18日覆函縣府核准辦理。中國國民黨籍縣長許淑華19日接受中評社訪問表示，陸委會直到活動開幕前一周左右才核准，甚至截至目前縣府提交的陸方來賓名單還未審查完畢，鑑於陸方也有行政流程問題，確定趕不及26日開幕，將延到10月辦理。



南投縣與杭州市每年輪辦“兩湖論壇”，今年由南投縣政府舉辦，預計9月26日在南投日月潭登場，卻迄今沒有任何活動宣傳與議程資訊對外釋出，據瞭解，由於陸委會遲未核定活動，縣府也無法有進一步動作。陸委會副主委梁文傑19日向媒體表示，該會已於18日批准覆函縣府。



許淑華向中評社表示，縣府確實在18日收到陸委會覆函，但僅針對活動本身核定，問題在於，陸方來賓名單截至目前仍未完全審查完畢，哪些人員准入境、那些人員不准，縣府無法掌握，也無法向杭州方面協調，導致活動規劃受阻，動彈不得。



許淑華表示，由於核准名單遲未確定，她已接到杭州方面通知，因為對方也有行政流程問題，現在已來不及了，所以原定26日開幕的兩湖論壇暫緩，將延至10月份舉行，確切日期待明朗後會再對外說明。



據瞭解，可能會在10月13日“2024南投世界博覽會”結束後，再找合適的時間辦理。根據陸委會的覆函公文內容，要求縣府刪除“赴台北參加同鄉會餐敘”相關規劃，因不符申請來台參加“兩湖論壇”目的。並提醒相關交流活動應符合對等、尊嚴原則，訪團應確依相關規定及核定行程辦理，倘有變更行程情形，應依規定辦理報備，且不得從事與許可目的不符之活動。