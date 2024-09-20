台農產輸陸難了！蕭漢俊：消息像晴天霹靂

高雄市農會理事長蕭漢俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）中國大陸18日宣布9月25日起停止對鳳梨釋迦等34項台灣農產品進口免關稅優惠。高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問時表示，聽到消息就像晴天霹靂，第一很意外，第二對農漁民來說是很壞的消息，台灣農產品競爭力馬上會下降，影響貿易商採購意願。各界一直呼籲執政者不要搞壞兩岸關係，但好幾年來狗吠火車，現在壞的結果都陸續跑出來，對農漁民很不公平，執政的民進黨政府要去負責任。



蕭漢俊為親王金平系統的“白派”、農會系統一把手，高雄市26個區農會，除了岡山、路竹、大樹、橋頭、茄冬、六龜區等農會親泛綠外，大部分都隸屬或親白派系統。



根據報導，這34項台灣農產品包括15項水果，分別為椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷。另有11項蔬菜，分別為甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋葱、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵。還有8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。



蕭漢俊表示，現在被列出的農漁產品，關稅從5%到20%都有，譬如釋迦銷陸關稅就要20%，假設報價每公斤100元，課稅賣過去成本就變成120元，但所有通路費用都是固定的，平白多加一條關稅，市場末端價格就變貴，變相漲價，消費者購買意願降低，等於競爭力下降。



以台東生產銷陸的釋迦為例，若以每箱6公斤裝，現行價格介於人民幣200至300元，等於之後價格會墊高兩成，可能變為240至360元。

