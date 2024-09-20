王健全：美國業界較不樂見特朗普當選

中華經濟研究院副院長王健全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月20日電（記者 方敬為）中華經濟研究院副院長王健全19日出席“搶攻新東向商機－2024環球商務論壇”，分享“全球與美國經貿趨勢”指出，美國總統大選，產業解較不樂見共和黨特朗普當選，由於經濟貿易政策，業界普遍認為，容易使美國的經濟面臨短多長空，甚至二次通膨的風險；多數媒體與投資人則認為，民主黨賀錦麗整體的經貿政策相對完善。



北美洲台灣商會聯合總會連續3年主辦“環球商務論壇”，今年論壇於9月19日首度移師台中舉行，向台中企業主介紹美國投資環境，推介業者赴美投資布局，拓展商機。邀請“立法院副院長”江啟臣、台中市副市長鄭照新等人參與開幕式。並安排中華經濟研究院副院長王健全分享“全球與美國經貿趨勢”。



王健全表示，今年國際經貿詭譎多變，過去全球只要經濟不好，就會有兩個救世主出來，一個是美國、一個是中國。美國通常會出面，把貨幣政策利率降到零，替國際經貿增添柴火，以前是這樣，但是美國當前狀況也不佳，陷入左右為難。究竟要升息抗通膨，還是降息救經濟？美國前陣子選擇升息抗通膨，所以對全球經濟沒有幫助。



王健全指出，不過，19日最新消息，美聯儲宣布將降低2碼，許多解讀認為，美國此舉代表經濟表現不佳，所以要開始降息，尤其一口氣降2碼，代表美國希望救經濟勝過抗通膨，美國現在通膨率已經降到3%，但要往2%的方向壓抑很困難，因此美國選擇降息。



王健全認為，目前看起來美國當前目標，就是要讓經濟軟著陸，研判美國看今年大概會降到4碼，甚至明年再降4碼，就是降了1個百分點，以減輕消費者的壓力，同時對投資方的壓力也會少一點。

