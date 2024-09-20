黃健豪：綠推2758決議文聲明在偷渡台獨

國民黨籍“立委”黃健豪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月20日電（記者 方敬為）針對綠委發起朝野連署“2758號決議文不涉台主權”聲明，中國國民黨籍“立委”黃健豪接受中評社訪問表示，綠營此舉明顯意在偷渡“台獨”，試圖斷絕台灣與“中華民國”的聯繫，相關主張與國民黨不符，藍營不會支持。



黃健豪呼籲，民進黨委員與“賴政府”要務實面對聯合國對2758號決議文的態度，澳洲議會的動議對聯合國的影響力有限，不如請求民主夥伴，例如美國，實質在聯合國提案，促進台灣的國際參與空間，較有實質效益。



澳洲、荷蘭國會近日相繼通過“聯大第2758號決議文不涉台”動議，多位綠委因此發起“立法院”應公開宣示聯大第2758號決議文與“台灣主權”、國際地位無關，台灣拒絕中國任何違背事實與公義的操弄”提案，呼籲朝野共同連署支持。18日並在朝野協商會議中提案，但未被處理，綠營對此痛批，藍白不願對相關議題表態。



對於綠營的批評，黃健豪表示，民進黨委員相關提案基本上意義性不大，因為站在“中華民國”的立場，從來就不承認2758號決議文的效力，因為一中是“中華民國”，也就沒有2758號決議文不涉台的說法，他認為，綠營強調2758號決議文不涉台，用意在偷渡“台獨”，要試圖斷絕台灣與“中華民國”的聯繫，相關主張，藍營不會認同。



黃健豪並指出，澳洲與荷蘭國會對於2758號決議文不涉台的相關動議，在國際之間的影響力有限，尤其國會屬於民意機構，並非代表官方立場，相關動議在聯合國也不會被支持，所以綠委或許要正視國際現實，在“立法院”提案連署聲明，並無太大的實質意義。



黃健豪呼籲，綠委應該請“賴政府”展現台美情誼，請美國政府等民主夥伴協助在聯合國提案，促進台灣的國際參與空間，或許才是更為有效且實質的作法，否則縱使有再多意識形態上的倡議，也沒有太大幫助。