中評鏡頭：中華天馬書畫展　促兩岸文化交流

中華天馬世界書畫會甲辰年書畫聯展。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電（記者 張穎齊）中華天馬世界書畫會每年都會在台北市議會舉行書畫展，高掛許多文人雅士及退休軍公教將領等的書法創作，今年“中華天馬世界書畫會甲辰年書畫聯展”將於20日開幕，現場藝廊已掛滿書法、畫作，用“馬”作為主軸，共同促進中華文化、連結兩岸藝文交流。



書畫聯展已於18日在台北市議會掛滿畫作，並將於20日下午2點在台北市議會藝廊舉行開幕活動。主辦單位是中華天馬世界書畫會，合辦單位是台北市重慶同鄉會。中華天馬世界書畫會現任理事長為王慶海，卻年舉辦活動時，中國國民黨籍台北市長蔣萬安也將出席，另外還有中華民族團結協會理事長夏瀛洲、中華黃埔會理事長戴伯特、中華賴宗煙將軍翰墨學會理事長陳興國、中華學術文教基金會董事長高崇雲、執行長王海倫、各省市同鄉會總會副會長王正德、全球粥會總會長陸炳文、執行長朱明月、中國美術協會嚴潔等人。



天馬書畫會由當代畫馬名家、一生愛馬、被尊稱為天馬之父的將軍葉醉白創立，經過其弟子孫晉卿及愛好畫馬藝術家的共同努力成立協會。協會旨在聯繫呼喚天馬家族集合，有空一起畫馬，推廣書畫藝術、促進兩岸與國際間的文化交流。



陸炳文珍藏多年葉醉白的“醉白之馬”畫作，也在現場展出。陸炳文說，百年來兼擅繪馬名家輩出，有如徐悲鴻、王農、葉醉白、孫晉卿、王慶海、顧兆江等。還有展出名家馬畫〈馬到成功〉、〈一馬當先〉等，讓天馬成了送給兩岸友人的最佳結緣品。



陸炳文說，他將會在開幕式致詞引用天馬行空詞句參考，閑話〈八駿雄風〉畫贈三太空人，冀搭乘太空船穿梭遨游星海，穿越行程歷經400個春夏秋，緬懷開台先賢顏思齊，渡海來台幸獲眾神祇顯靈庇佑等。