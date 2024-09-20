議會藍白合影響？戴錫欽：就事論事理性溝通

台北市議長戴錫欽接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，中國國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平針對柯案有諸多評論，議會藍白合不合作、影不影響？受到關注。國民黨籍台北市議長戴錫欽向中評社表示，他相信大家都會就事論事、理性溝通，個別議員評論時事也不是代表整個黨團，彼此會分得清楚的。



台北市議會目前席次分布狀況為總議席為54席，國民黨28席、民進黨19席、台灣民眾黨4席、社會民主黨1席、新黨1席、無黨籍1席，空缺7席（國民黨籍王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、民進黨籍王世堅、吳沛憶當選“立委”、許家蓓辭世、無黨籍陳政忠因案入監服刑除名，依規定各選區均還不用補選議員）。國民黨仍穩掌多數、正副議長龍頭。



戴錫欽接受中評社訪問表示，他認為議會向來就是理性問政的地方，大家都是為議題認真質詢、監督，審查總預算、法案等，有好的預算及政策，大家都會理性溝通，沒特別什麼藍白合不合，他相信藍綠白、其他黨、無黨等都是就事論事，不會因意識形態掛帥，有所政治盤算及炒作。



戴錫欽，淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士，為台北市第三選舉區（松山、信義）6連霸市議員，記者出身，曾任中天新聞政治組長、“國會”助理、國民黨文傳會副主委暨發言人、國民黨台北市議會黨團副書記長等。



戴錫欽也說，每個議員的問政，或對時事評論都會有所本，但也不代表整個黨團或政黨的立場，相信大家都會分清楚，他還是要說，回歸到政策、預算本身，彼此仍會秉持理性的精神去討論。



他強調，不管怎樣，他身為議長，都是爭取藍綠白等各黨派的支持。隨著議員席次出現空缺等，當然會因5名同仁當選“立委”、或是其他因素而減少，但他一再強調，不管國民黨是不是能單獨靠自己就過半，對於好的政策與預算都是要爭取跨黨派支持。



他還說，距離2026議員選舉也還早，變化很大，藍綠白議員席次的變化也都是未定之天，但站在國民黨及國民黨籍台北市長蔣萬安的市府立場，都會用好的政策去說服更多議員同仁支持。