楊靜宇語中評：ECFA中止多 民生受影響

前台北市議員楊靜宇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電（記者 張穎齊）大陸18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目，自25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。中國國民黨籍前台北市議員楊靜宇接受中評社訪問表示，這跟民進黨“賴政府”執政造成的政治因素最有關，若不舒緩，恐怕未來拿掉的ECFA項目只會愈來愈多，兩岸局勢更不穩。



楊靜宇表示，他相信“賴政府”再沒有具體作為改善兩岸關係，那一定會更加嚴峻，其實從很多蛛絲馬跡即可知，“賴政府”得不到民心，就利用司法、政治對抗，不公不義，採取更激烈的做法，然後又繼續販賣抗中保台這個老藥，製造大小事端、挑起紛爭，未來ECFA受限、被拿掉的項目只會愈來愈多。



本身是獸醫的楊靜宇，曾為無黨籍台北市第一選區（北投、士林）議員，2014年以新黨籍參選過議員，2022年競選連任失利，近期加入國民黨，擬投入2026議員選舉。現為國民黨北投區黨部委員會副主委。



楊靜宇強調，ECFA被取消的項目將來只會愈來愈多，政府認為對台灣老百姓的民生沒有直接影響，但對特定行業、產業影響很大，台灣社會是由不同產業族群所組成，ECFA項目取消，將會造成台灣外銷出口受到愈來愈大的影響。然後就會反映在民生物價、水電費飛漲，比如台北到高雄的鐵路局車票也漲破1000多元新台幣。



楊靜宇向中評社表示，政治因素導致ECFA被取消項目變多，他誠摯呼籲賴清德執政當局，要好好顧及百姓生活，感受民眾的生活困難，執政黨該付出該有的責任才對。

