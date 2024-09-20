張麗善：盼跟王忠銘縣長學習五星級馬祖經驗

王忠銘在馬祖南竿機場熱情歡迎張麗善。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍雲林縣長張麗善19日率團訪問馬祖，她在南竿機場接受中評社訪問表示，這次很難得能率領雲林縣政府一級局處首長到馬祖來參訪，她從過去就一直想親自拜訪連江縣長王忠銘，因為王是五星級的縣長，所以在連江縣的各項施政方向，一定有許多讓雲林縣可以學習的地方。



張麗善指出，她從上任雲林縣長後一直都有跟各縣市首長不定期進行交流，彼此分享一些經驗，學習複製各自好的政策，並加以發揚光大，所以這幾年雲林縣跟宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投縣和新北市都有進行過縣市交流活動，希望透過不斷的交流，來聽取各縣市的寶貴意見。



她認為，縣市交流的好處是可以針對各縣市所擬定好的政策來進行交流與討論，只要她參訪與觀摩過的好的政策，雲林縣政府各局處回去之後就會立即開始推動相關政策。但除了複製好的政策之外，雲林縣政府也會因地制宜的調整細節來更符合地方需求，也因為近幾年不斷地借鏡和觀摩各縣市的優點與長處，所以讓雲林縣政不斷在進步。



張麗善強調，這次很難得能率領雲林縣政府一級局處首長到馬祖來參訪，她從過去就一直想親自拜訪連江縣長王忠銘，因為王是五星級的縣長，所以在連江縣的各項施政方向，一定有許多讓雲林縣可以學習的地方。



她提到，每次到各縣市交流，不是只會學習對方好的政策，雲林縣政府也會帶著過去在許多施政上的突破與受到縣民肯定的政策來彼此交流，絕對不會藏私，這次各局處也都有帶來相關的簡報，希望能彼此分享在實踐政策的過程中所面臨的挑戰與該如何突破。



張麗善舉例，包括雲林縣在天下雜誌的城市治理項目得到全台各縣市的總冠軍，還有義消聯防與守護者聯盟的推動，也讓各項災難發生時能及時增加縣民的存活率達3倍。另外，在智慧科技方面，如何跳脫傳統？跟世界智慧科技來結合等，都是雲林縣政府想跟連江縣政府一起分享的議題。