藍桃園隊赴基隆挺謝國樑　盼不同意票全壘打

左起藍委萬美玲、牛煦庭、魯明哲、基隆市長謝國樑、藍委呂玉玲、凃權吉。（照片：國民黨基隆市黨部提供） 中評社基隆9月19日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。國民黨籍6名桃園“立委”呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉全員到齊，與國民黨籍基隆“立委”林沛祥於19日一起赴基隆力挺謝國樑。由於國民黨今年初在桃園6席“立委”拚出全壘打全上的盛況，期許此次在基隆的不同意罷免票，也開出全壘打。



謝國樑與同黨“立委”們、國民黨基隆市黨部主委吳國勝等一起到基隆廟口、愛四路夜市、循環站一帶，與基隆市民熱情互動並爭取支持，也一同品嘗三兄妹豆花。呂玉玲表示，東岸商場產權爭議中，基隆市府已連續法律勝訴，一再證明基隆市府依法有據、守護市產，期盼能找回公平正義與善良，讓謝國樑繼續推動城市進步。



萬美玲指出，所有人都看得很清楚，本次罷免案毫無正當性，僅是充斥惡意與抹黑。魯明哲強調，如今站在謝國樑身旁備感驕傲，因為上任第一年的預算都不是自己編的，謝國樑僅執政一年多便有眾多成果，如此有為的市長必定要用力支持。



身為基隆外孫的牛煦庭透露，自己小時候跟媽媽常回娘家，深知在地狹人稠的基隆推動建設有多麼辛苦。市長推動如室內兒童樂園、行人友善、乾淨家園等政策，都內含對市民滿滿的愛。涂權吉表示，在外木山四接案，民進黨政府與民進黨籍前基隆市長林右昌的前市府，惡霸護航想強行過關，甚至剝奪市民公投權利，這與桃園SRF垃圾焚化爐案有異曲同工之妙。



邱若華怒斥，自己看不下去眾多的抹黑與造謠，邀請大家一同支持重視基隆生態、有愛溫暖的謝國樑，絕對不能讓惡意罷免通過。林沛祥強調，拆樑團體不斷用自以為幽默的方式來霸凌關心市政的人，若在社會上討厭霸凌，應該先從政治上杜絕霸凌。



謝國樑感謝大家，強調自己執政1年8個月以來還債超過10億元新台幣，交通傷亡事故為全台第二低，孩子營養午餐的補助更提高到與台北相同，但對方卻仍執意罷免。自己將持續催出不同意罷免票，也請市民朋友踴躍支持不同意罷免，一同在10月13日擊出漂亮的不同意全壘打。