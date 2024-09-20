中評關注：賴清德擔任喪禮點主官轟動政壇

獨派蔡丁貴對於賴清德擔任點主官有評論。（取自蔡丁貴臉書） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）最近民進黨兩件事情在網路上掀起討論熱烈，一件是賴清德擔任“鐵桿兄弟”、“總統府”秘書長潘孟安媽媽喪禮的“點主官”，全程用閩南語且沒有看稿，流暢念完主文，引起熱議；另一事情則是台北市黨部幫忙宣傳孝親洗腳活動，希望弘揚孝道。卻遭到黨內高層提醒，這不是民進黨價值，該活動在府前廣場舉辦，府未通過租用。兩件事情看似都與傳統文化有關，但賴可以，北市黨部宣傳洗腳活動卻不行，標準何在？



所謂“點主官”是指在喪禮上，子孫為求吉運，而請“達者”或“賢者”用珠砂筆在魂帛（神主）上的“王”字點硃為“主”字，繼以墨筆在硃點上點，提筆點主的人稱“點主官”，古稱“大賓”，今多請道士或地理師為之。點主儀式簡單地說就是“幫神主牌開光”，要將往生者的三魂其中一魂引導進入神主牌，而在神主牌上先寫“神王”。台灣是首次看到“總統”擔任“點主官”。



賴清德與潘孟安親如兄弟，潘母親過去，賴陪同守靈之外，還在喪禮上擔任點主官，這段影片這兩天在網路上爆紅，有些網紅甚至說，賴若不當“總統”，也不用擔心沒有工作做。甚至府方幕僚還把影片傳給友好媒體，希望可以廣為宣傳，認為賴擔任點主官，以閩南語流暢念完主文非常了不起。



賴清德身為“總統”身份擔任“點主官”是否適合，幕僚也認為沒有不妥嗎？還希望媒體幫忙廣為宣傳。這段影片被獨派蔡丁貴在臉書上“大酸”，“台灣解殖獨立、自決‘建國’就靠這一招了？”蔡丁貴還說，聖經記載：大衛王自己代替祭司向上主獻祭，上主並不悅納。王是王，祭司是祭司。王不必為祭司，祭司不可為王。政教分立，監督制衡。



而民進黨台北市黨部主委張茂楠敬邀民眾報名參加10月12日在“總統府”前廣場舉辦的“孝親報天恩，為父母洗腳活動”，許多民進黨支持者對此活動表達不滿。“總統府”也趕緊表態，確實有收到主辦單位的場地申請，但並未核准府前廣場的場地租用。

