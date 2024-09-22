林祖嘉語中評：大陸或停所有對台關稅減讓

國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社資料照） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）大陸官方18日表示，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉向中評社表示，農產品整體金額雖小但影響層面和人口非常大，尤其現在大陸本地水果品質都非常好，台灣水果進到大陸還要加稅的話，價格可以說完全沒有了競爭力。



林祖嘉說，台灣透過ECFA早收清單銷往大陸免稅的產品總金額約為新台幣7500億元，在連續三波中止後，加起來已有六成多的金額受影響，這非常嚴重。他認為，實際原因仍是兩岸關係不好的本質性問題，但看起來執政的賴清德有其堅持，因此接下來ECFA全部停止的可能性是存在且大的。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，曾任政治大學經濟系系主任、福建省政府主席、“國發會”主任委員、陸委會副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



大陸財政部18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目，自2024年9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。

