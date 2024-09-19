金廈旅遊業者交流座談　擘劃小三通旅遊榮景

“金廈旅遊業者交流座談會”在金門舉行。（金門縣政府提供） 中評社金門9月19日電（記者 方敬為）“廈門市旅遊協會踩線團”一行13人，18日一早從廈門五通經小三通乘船抵達金門水頭，並進行金門觀光考察後，當天傍晚隨即在金湖飯店與金門縣旅行商業同業公會座談，分別針對“打造金廈旅遊品牌”、“營銷金門觀光旅遊資源”與“提升金門旅遊品質”等面向交流意見，共同擘劃小三通旅遊榮景。



大陸文化及旅遊部8月30日晚間宣布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”，第一批福建旅遊業踩線團在9月18日到20日赴金門，提前掌握接下來陸客到金門旅遊相關的遊程規劃與安排，並舉辦“金廈旅遊業者交流座談會”。



金門縣政府參議陳祥麟代表縣府歡迎廈門旅遊業者，他致詞表示，期待由此逐步恢復至疫前兩岸人員往來及交流之盛況，仍需要各方相互配合及創造條件，畢竟，唯有透過深化兩岸之間的旅遊交流，才能有效促進兩岸觀光聯繫，讓兩岸人民能有更多的往來與互動。



陳祥麟指出，長久以來，金廈兩門在旅遊合作面向，成果斐然，他倡議金廈兩門應在此“旅遊夥伴”關係之上，持續以“打造金廈旅遊品牌”、“營銷金門旅遊資源”與“提升金門旅遊品質”等三大主軸，並以“活動+旅遊”模式，促進大陸居民“經廈門來金門”，並且整合金廈資源，共同把金廈旅遊產品推廣出去。



座談會就“打造金廈旅遊品牌活動，推動來金旅遊人潮”、“共同做好營銷金廈旅遊線路工作，提升旅遊產品之能見度”、“提升金廈旅遊品質，維護旅遊市場秩序”等議題深入討論。期待金廈兩門業者可以積極合作，帶動更多陸客經廈門來金門旅遊，促進金廈雙方觀光產業蓬勃發展，恢復至疫前小三通旅遊常態。

