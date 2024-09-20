馬祖南竿小巷內牛肉拉麵　阿兵哥吃鄉愁

麵麵俱到位在馬祖南竿福澳港旁巷內。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月20日電（記者 盧誠輝）在馬祖南竿福澳港旁巷內，有一間不起眼的麵店，一碗新台幣180元的牛肉拉麵沒比台灣本島賣得便宜，但卻成為在馬祖當兵的阿兵哥們的最愛，小小的店面衹有3張桌椅，每到用餐時間卻經常客滿，原來阿兵哥愛的是店家每天從台灣海運到馬祖的道地拉麵味，吃的是一種家鄉味。



馬祖設籍人口只有1萬3千多人，阿兵哥的消費是當地商家重心。



“麵麵俱到”牛肉拉麵店，位在馬祖南竿福澳港附近巷內，沒有在地人介紹還不一定找得到。店內的牛肉拉麵口味獨到，湯頭甘甜微辣，麵體十分有嚼勁，銅板小菜不論是牛肚、豆干、海帶、豆皮或滷蛋都相當入味。大碗牛肉拉麵一碗180元、手工鮮肉水餃一顆7元，就連最便宜的玉米濃湯每碗也要55元，售價不比台灣便宜，但卻經常高朋滿座。



店家老闆向中評社表示，他在馬祖開業已經10年，因為馬祖多是手工魚麵，沒有店家有大機器可以製作較粗的拉麵條，所以拉麵條都是每天從台灣海運而來，因為拉麵在馬祖較少見，因此特別受到阿兵哥的喜愛，來外帶回營區吃的阿兵哥相當多，就連過去在新冠疫情期間，因無法內用，但店外也經常大排長龍。