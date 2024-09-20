中評鏡頭：馬祖北海坑道　轉型旅遊勝地

馬祖南竿北海坑道全靠人工開鑿而成。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月20日電（記者 盧誠輝）馬祖南竿最南邊的鐵板村有一座1968年開挖的“北海坑道”，當時為了戰略需求，共出動2個師、3個步兵營、1個工兵營及1個傾卸車連，不分晝夜輪流施工，歷經820個工作天才完成。後來在軍方釋出後，該處已成為馬祖旅遊勝地，更是夜間搭乘搖櫓船欣賞藍眼淚的新景點。



1968年為了戰備需要而開始的“北海計劃”，先後在馬祖地區開鑿了不少“地下碼頭”，專供游擊戰艇停泊使用。而北海坑道位於鐵板村海岸線，為一深入山腹，貫穿岩壁，呈“井”字形交錯的水道，水道高18米、寬10米、長640米，漲潮時水位達8米，退潮時為4米，步道全長700米，走完一圈約需30分鐘，但要配合潮汐的漲退，在退潮時才能進入。



這座可供百餘艘登陸小艇使用的地底坑道，當年被視為高難度的工程，除了用炸藥爆破外，全靠人力一鑿一斧挖掘花崗岩壁而成，不少官兵因而犧牲，工程之艱鉅、氣勢之壯闊，堪稱鬼斧神工之作。在南竿經營民宿的劉老闆回憶，當時真的是不分晝夜地開挖，經常可以看到軍車進進出出，也時常聽到爆破聲。



在過去戰雲密佈的年代，北海坑道曾經試圖扮演地下碼頭的運補功能，今日則已成為馬祖南竿的旅遊勝地，且因坑道口少有光害，因此近年來更成為遊客搭乘搖櫓船，欣賞藍眼淚的新景點。據當地旅遊業者指出，像這類過去軍事用地釋放出來成為觀光景點後，也經常是陸客相當喜愛參觀的旅遊路線之一。