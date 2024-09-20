施正鋒：柯看守所沉潛　已沒欠綠任何情了

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天進行“行政院長”卓榮泰施政報告，新會期正式開議。東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，民眾黨不想當小綠小藍，加上國民黨有些人對民眾黨或是主席柯文哲講一些批評的話，這要民眾黨怎麼跟國民黨合作，加上國民黨內部整合有未來嗎？民眾黨會突出自己的特色，像是揭弊等。他也說，柯文哲可能會再被延押2個月，出來大概就是明年初，但如果查不到金流，柯文哲出來會是一條龍。



“立法院”新會期開始，藍白合對上民進黨，對民進黨執政會造成影響？



施正鋒對中評社表示，新會期因為柯文哲案件，民進黨擔心藍白合作，只要藍白合作很多案子都會通過，藍白是可能團結起來，但最近有些變數。短期來看是國民黨台北市議員游淑慧一直打柯，同為市議員鍾小平打柯比較怪，可能是私人恩怨。而最近趙少康一直說柯如果當副手，就不會有選舉補助款的問題，把柯講成很愛錢的樣子，會讓民眾黨有些不高興。



他也說，但當時柯文哲若與國民黨合作，也會擔心連8席不分區“立委”都沒有。國民黨有些人講話都沒有大局觀，也不知道在做什麼。且長期來看民眾黨擔心被國民黨併掉，像時代力量被裂解。因此，民眾黨有些法案可能不會支持國民黨，“不能像是人家欠你的”。還有國民黨“立委”謝龍介說，最近司法案件，賴清德應該沒有介入，有沒有指使我們不知道，但是斬釘截鐵說沒有，難道是寄望賴清德討厭陳亭妃，把林俊憲的票給謝龍介嗎？這是不可能。



賴清德還可能修補與民眾黨關係？施正鋒認為，“紅花要插前頭”，民進黨現在對民眾黨像是抄家滅族一樣，台灣現在還有大人嗎？誰可以出來幫忙修補綠白關係嗎？把人家家裡修理成這樣，很難挽回了。



他也說，民進黨就是想要藉著京華城等案子，要逼民眾黨8席“立委”就範嗎？柯文哲吞不下這口氣，柯出來會是一條龍，民進黨要“挫勒等”。柯文哲選舉時說，“新潮流不倒，台灣不會好”。但是現在已經把民進黨當成死敵了，對民進黨恨死了。柯文哲本來還有欠蔡英文一點情，因為第一次選台北市長是民進黨禮讓，但是柯文哲現在沒有欠民進黨任何情了。