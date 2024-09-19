賴清德任喪禮點主官　謝龍介：江湖第二專長

賴清德17日擔任總統府秘書長潘孟安母親告別式的“點主官”，影片在網上瘋傳，也引起熱議。(蔡丁貴臉書) 中評社台北9月19日電／賴清德17日擔任“總統府”秘書長潘孟安母親告別式的“點主官”，賴清德不看稿唸完150字點主文，令網友驚嘆。與賴清德在台南交手過的國民黨“立委”謝龍介讚嘆說，很少看到賴清德在台南幫人點主，也看不出“清德兄”還有這一番功力。



所謂“點主官”是指在喪禮上，子孫為求吉運，而請“達者”或“賢者”用珠砂筆在魂帛（神主）上的“王”字點硃為“主”字，繼以墨筆在硃點上點，提筆點主的人稱“點主官”，古稱“大賓”，今多請道士或地理師為之。點主儀式簡單地說就是“幫神主牌開光”，要將往生者的三魂其中一魂引導進入神主牌，而在神主牌上先寫“神王”。台灣是首次看到“總統”擔任“點主官”。



謝龍介說，可以看出賴清德很重視潘孟安。在台南，賴清德很少幫人點主，賴清德下這麼大的功夫，就是要讓潘孟安感受到滿滿溫暖。至於不看稿，這在台南，80%以上的政治人物都是這樣，不過確實很少看到賴清德幫人點主，他看了很意外。



瞭解民俗的謝龍介表示，“點主”是台灣風俗，以前這工作是在墳墓時，要下棺木時才會做的，且幾乎都是請得道高僧或道士來，因要避免孤魂野鬼侵入到神主牌，回去讓人祭祀，也是以示對先人的尊重。工商化後，大家為了場面，誰能邀請到機關首長來，就是對喪家的哀榮展現。30幾年前開始，機關首長開始去唸點主文。



謝龍介簡單用閩南語秀了一小段點主文，接著說每個首長都要唸點主文，滿足喪家邀請，在台南已經形成風氣。他問過台中，台中那邊說比較少這部分的事情，還是有很多是按照老傳統，找道士來做點主，但在台南確實找民代或官員是很常見的，形成風氣。



謝龍介打趣說，看不出“清德兄”還有這一番功力，在江湖上混，難得有第二專長，他是歎為觀止。