中評關注：藍軍懶洋洋　韓國瑜很緊張

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今開議，中國國民黨籍“立法院”韓國瑜19日出席國民黨立法研討會時，當著眾藍委們的面再度提醒，小學生剛放完暑假都懶洋洋的，必須要老師提醒大家專心上課，他也要提醒藍委專心開會。韓發言當下神情嚴肅，提醒藍委就戰鬥位置的意涵不言自明。



韓國瑜體醒大家就戰鬥位置，包含兩個層面，第一是整個國民黨上下在“立法院”休會期間整個放空，缺乏議題論述攻防，所以新會期開議必須加緊拿出表現。第二是國民黨在兩岸論述的立場越來越不明，站不穩立場，在兩岸論述上也不能總是懶洋洋不面對，這方面必須加強抗衡綠營。



“立法院”新會期今日開議，國民黨“立法院”黨團19日下午循例舉行“立法實務研討會”，邀請藍委們至國民黨智庫“國政基金會”聽取智庫分析明年度台灣“中央政府”總預算案以及討論新會期優先法案。韓國瑜以“立法院長”之姿受邀出席，致詞勉勵眾藍委們。



韓國瑜自從上任“立法院長”以來，整個人的行事風格有很大的轉變，過去韓某些發言、舉止被認為略顯輕浮。但自從就任“立院”龍頭後，韓雖然仍保有幽默的天性，善於帶動活動氣氛，但整體來說，韓的發言、行為越來越高大上，時常提醒政治人物必須心懷蒼生百姓。



韓出席國民黨立法實務研討會並致詞，8分多鐘的發言字字句句都是肺腑之言，提醒著藍委們必須拿出作為，不必怕犯錯，出錯可以修正，但怕的是懶惰與退縮，並直言基層對國民黨是不滿的，我們必須要面對。



畢竟整個國民黨在“立法院”休會期間彷彿全面放空，包括黨中央及“立委”們都鮮少出面回應時事或主動拋出議題強化聲量，這場立法研討會名義上由國民黨中央主辦，黨秘書長黃健庭當時也在場，韓的耳提面命不僅在提醒藍委，也在提點國民黨中央。所以韓國瑜發言的第一點用意，恐怕是整個國民黨在休會期間“懶洋洋”的表現，真的讓他很緊張，才當著媒體的面講醜話，要大家拿出作為。

