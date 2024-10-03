馬祖人美味早餐　福州味鼎邊糊配繼光餅

來馬祖必吃的早餐，鼎邊糊配繼光餅夾蔥蛋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月3日電（記者 盧誠輝）馬祖是台灣最北邊的離島，4鄉5島加起來人口僅有約1.3萬人。馬祖人向來以捕魚和觀光維生，日出而作，日落而息，但早起的馬祖人早餐都吃什麼？答案是福州味的鼎邊糊配繼光餅夾蔥蛋。兩者都是馬祖特色小吃，吃起來超豐盛滿足，讓人精神飽滿展開充滿活力的一天。



鼎邊糊也稱鍋邊糊，福州話是鐤邊挫，是福州著名小吃。材料以米漿為主，作法是用圓鍋煮滾水，放入包括海蠣、魚乾、魚肉、蝦米、蛤蜊、蔬菜、肉類等海鮮煮成湯底，再將米漿淋一圈在鍋內上半部，待米漿稍被燙乾後用鍋鏟刮入鍋中隨湯汁烹煮，因為是將糊（米漿）淋在鼎內的邊綠，所以才被稱為鼎邊糊。



繼光餅的由來則相傳是明朝大將軍戚繼光於清剿閩、浙一帶的倭寇時，為縮短軍隊的用餐時間，所發明的簡便乾糧。傳統做法是先將麵粉灑上一點鹽巴後，揉成麵團，再捏成中間有孔的圓形小餅塊，灑上芝麻，貼在壁爐上烘烤，長相類似硬式的“甜甜圈”，士兵可以用繩子將餅串成一串，掛在脖子上，以便在行軍時食用。



住在馬祖南竿介紹村的黃先生告訴中評社，南竿的鼎邊糊以介壽獅子市場2樓的“阿妹的店”最有名，繼光餅則以馬祖村的“超群繼光餅”最多人買，兩者幾乎都是到馬祖遊客必吃的經典小吃。他笑說，鼎邊糊和繼光餅雖然好吃，但馬祖人早就吃膩了，偶爾也會換換口味吃點別的早餐，但這兩者確實是馬祖特有的風味早餐選擇。

