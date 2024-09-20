網曝台灣與以色列關係　歷史哥憂恐遭報復

真主黨呼叫器爆炸案，歷史哥李易修憂心台灣遭報復。（照片：歷史哥李易修臉書） 中評社台北9月20日電／黎巴嫩真主黨成員所用的呼叫器17日集體爆炸，死傷慘重，《紐約時報》報導，這批呼叫器是由台灣金阿波羅公司（GoldApollo）所製造。金阿波羅董事長許清光對此兩度發聲明自清，但士林地檢署已經分案調查。歷史哥李易修19日在臉書發文憂心台灣遭報復，政府卻至今沒反應。



“查真的？還假的？畢竟可能牽涉的是爸爸的爸爸叫爺爺。”歷史哥李易修19日表示，其實重點是台灣若真的被認定是幫兇之一，被國際回教恐怖主義報復的機率大升。而台灣境內有非常多的穆斯林勞工朋友，因此面對極端組織滲透是高風險的，然而目前為止政府對此回應幾乎沒有！



另外，有網友指出，以色列4月曾經訪台，“以我們跟美國、以色列的關係，猜猜真主黨信不信呢？”可不要鴕鳥心態。



以色列

國會友台小組主席杜柏斯基（BoazToporovsky）4月中曾率領跨黨派“國會議員”訪問台灣，訪台期間，以色列4月14日凌晨遭伊朗攻擊。杜伯斯基隔天在拜會蔡英文時特別感謝台灣的支持。他指出，“在去年10月7日哈馬斯突襲以色列之後，當時台灣是所有最早給我們慰問的其中之一，我們一直記得。而昨天，台灣也率先給我們慰問.”他希望以色列和台灣能增加合作，為世界帶來和平。



歷史哥李易修也提到，金阿波羅老闆許清光對外媒採訪時表示，這次出事的BB call機型AR－924不是他們生產，但他所稱合作的匈牙利BAC公司已經被《紐時》確認是空殼公司，據瞭解該公司BBcall採用超聲波熔接密封技術，可防水防塵，一般方式無法打開，所以事後加裝幾乎不可能。



此外，歷史哥李易修還指出，該公司網站確實掛著AR－924機型，只是目前已遭該公司下架。



歷史哥李易修質疑，請問金阿波羅老闆許清光，如果不是你的為何要放架上？如果“你自己生產的”沒問題，為何要下架？BAC問題這麼大，你怎敢合作？

