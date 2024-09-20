顧立雄廢台軍刺槍術改近戰格鬥　遭諷荒唐

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／台“國防部長”顧立雄上任後曾宣布取消傳統刺槍術，他18日又表示明年部隊將全面推動近戰格鬥訓練。有前步校教官質疑，可笑的是，還有人既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥、擒拿、奪刀槍，可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！網友直呼“2024了近戰格鬥？你要不要搭個擂台”、“回去拚義和拳？”、“人家發展無人機，你在那邊近戰”、“不如多發一把手槍給步兵”、“潛台詞其實是國軍連步槍都快不夠發配了”。



顧立雄18日表示，刺槍術改為槍械格鬥後，相關準則均有修訂，新訓和基地測考取消傳統刺槍術的訓測，明年會全面推動近戰格鬥訓練。



根據《中時新聞網》報導，步訓部前上校教官張博智對此質疑，戰鬥要求的是用最節約有效的方式殲敵致勝，可以射殺何必用刺刀？同理，可以刺擊砍，何須拳打腳踢摔？可笑的是還有人既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥、擒拿、奪刀槍，可以抄傢伙卻要徒手搏擊，簡直是荒唐！至於所謂綜合格鬥很厲害很實戰的說法，恐怕是想太多了！拳腳、手身步，沒有經過嚴格且相當時長的訓練及實戰訓練，豈能具有打擊力與殺傷力？遑論上戰場打仗了。



粉專“政客迷因”做哏圖直酸：單兵注意！轉角遇到落單敵軍，而手上有了上刺刀的步槍，單兵如何處置？A：刺槍術！殺！B：槍托砸下去！C：總之就是先來一發！D：是時候展示本營第一的空手奪槍術了！網友留言：跟坦克兵碰到敵軍的時候，跳下坦克要求單挑一樣白痴。另一粉專“觸極者－有畫直說2.0”也做圖酸爆：“……有上刺刀的槍可以直接捅，為什麼要選擇放下槍，空手奪刀奪槍”？

