台防衛預算是馬時代兩倍　羅智強要綠說清楚

藍委羅智強受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月20日電（記者 楊騰凱）台灣2025年整體防衛預算將達到新台幣6470億元，再創史上新高。對此，中國國民黨籍“立委”羅智強表示，台灣防衛預算規模已是馬政府時期的兩倍，但裝備品質與能量有達到兩倍嗎？羅智強也批民進黨政府散漫，接收美國的裝備竟然出現老舊發霉，這些問題都應該向美國溝通清楚。



“立法院”新會期今日開議，國民黨團上午召開黨團大會，彼此討論攻防策略，羅智強於會前受訪。



台灣去年12月收到美國提供的軍備，竟出現彈藥過期、防彈背心發霉等問題。



羅智強表示，民進黨雖然屢屢誇口說對美國關係非常好，但是在投資“國防”這件事情上，到目前有些東西還是做得不夠，第一個就是多項武器採購不斷延宕、延遲交貨，這已經不符合我們戰略期程的需求，這一點顯然民進黨並未能與美國溝通清楚，好能夠確保我們的裝備延續。



羅智強指出，再來，前陣子也發生美國援助台灣的裝備出現老舊、發霉的情況，這些都是民進黨政府應該要和美國方面溝通清楚的。



羅智強表示，台灣當然需要一定的防衛力量，但依照民進黨這種散漫的作法，今年的“國防”預算是馬英九時期的足足兩倍，編列了天價的“國防”預算，那我們裝備的品質，裝備交付的如期性，以及裝備的能量等，有沒有馬政府時代的兩倍呢？民進黨要好好說清楚。