馬祖特有信仰　福沃境白馬尊王廟百年傳奇

福沃境白馬尊王廟位在馬祖南竿福澳港邊，已有百年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖9月21日電（記者 盧誠輝）馬祖到處都有白馬尊王廟，主因是馬祖人大多都是從福建長樂的居民遷徙而來，也因此帶來長樂的主要信仰白馬尊王。位在馬祖南竿福澳港邊的福沃境白馬尊王廟更有著白年傳奇，廟內所供奉的19尊泥塑神像都是從福建長樂縣梅花鎮迎至廟中供奉，至今已有百餘年歷史。



白馬尊王為福建福州語系居民共同信仰，馬祖居民的先祖多來自福州語系地區，而緊鄰港口的福澳村白馬尊王廟便是當地信仰中心之一。白馬尊王廟的特色是正殿主祀為白馬尊王，龍邊左神龕奉祀臨水夫人，虎邊右神龕奉祀福德正神。每年黃曆正月十五日會祭祀主神白馬尊王、十六日則祭祀臨水夫人，在馬祖當地被稱為“擺暝祭典”。



住在馬祖南竿福沃村的陳先生向中評社表示，福沃境白馬尊王廟的由來已不可考，只知道有百年歷史，過去有段時間19尊泥像有些破損，有信徒不忍心自行拿水泥敷黏，後來經過村民向縣府爭取，才展開修復計劃。



連江縣政府在2014年將福沃境白馬尊王廟登入為縣定古蹟，並展開修復計劃，聘請台南泥塑師傅來到廟中修復，師傅遵循古技法將19尊神像破損之處修復完整、漆線補續，紋飾安金，並更換底座，外觀色彩皆按照原色以進口礦物顏料重彩。