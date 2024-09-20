台灣明年防務預算　國民黨智庫示警3大隱憂

國民黨立法實務研討會。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／台“國防”預算明年度歲出編列新台幣4760億元，若加計新式戰機採購及海空戰力提升計劃採購特別預算與非營業特種基金，整體規模達新台幣6470億元。中國國民黨19日舉辦立法實務研討會，由智庫執行長柯志恩報告“2025年度“中央政府”總預算案審議說明”。在“國防部”預算方面，報告指出，“國防”預算支出雖創新高，但仍有“年度預算比率創2019年後新低”、“舉債買武器比率近四成”與“支出失衡恐導致軍購遭泡沫化”的3大隱憂。



智庫報告指出，首艘潛艦“海鯤號”尚未通過海上實測。目前又被披露有多項缺失需優先改善，才能進行後續測驗，若先前“行政院”批准的7艘潛艦2840億元籌建預算沒有經過審議就通過，形同浪擲公帑。此外，部分軍方裝備老舊，像是服役已逾年限的幻象戰機，不僅無法發揮戰力，更可能對軍方弟兄的生命安全造成重大威脅。



智庫報告建議，執政黨務實面對軍方的迫切問題，不該浮編經費，避免浪費，並要求“國防部”應該嚴格檢視軍方人員配比及裝備缺失，增加基層幹部專業素養及義務役男戰力，進而維持並強化現有部隊戰力。



另外，智庫報告也示警，國民黨應留意民進黨的抹紅伎倆，適時澄清駁斥不實指控。“賴政府”在原型艦尚未通過實測情況下，就先“編列”預算，不僅可能在往後量產階段的預算執行失準，更有意在這時候引爆政治話題，藉此汙衊在野黨的合理監督，甚至抹紅國民黨是配合大陸以削減台灣“國防”戰備。