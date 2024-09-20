綠議員爆京華城相關便箋　蔡壁如嗆要告快告

針對台北市議員洪益員公佈的“手諭”內容，蔡壁如在臉書發表四點聲明。（照:蔡壁如臉書） 中評社台北9月20日電／民進黨籍台北市議員洪健益日前指控民眾黨前“立委”蔡壁如是“京華城案隱藏版人物”，甚至說自己還有證據，蔡要告快告，19日還公布“手諭”，要求蔡出來面對真相。對此，蔡壁如今天一早在臉書發出4點聲明，建議洪健益如果有明確證據請交檢察官，“在司法前面大家就‘直球對決’，由司法釐清吧。”



民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押，民進黨台北市議員洪健益日前公開朱亞虎2017前寫給蔡的手寫陳情信，內容稱蔡為“蔡姊”，希望蔡能促成時任都發局長林洲民與沈慶京開協調會，認為蔡與朱相熟交好。蔡否認知道陳情書，並質疑“看不出陳情書是要給自己，但一定要提告”。洪19日上午再度公開蔡壁如的手寫便箋，並希望蔡壁如兌現“提告”承諾，上法院認證文件是否屬實，是否涉犯圖利罪。



蔡壁如今早在臉書發出聲明，強調“有明確證據就請交給檢方”，2016年底，“監察委員”劉德勳針對北市府京華城原基地容積率的認定存有重大疑義，發文糾正台北市政府。2017年她是台北市市長室主任，主要工作就是協調各局處解決市民陳情案，對待陳情人，不管是市民或企業財團，她和北市府官員的態度絕對是：“依法辦理”；如果說接受陳情人的拜會有問題，她也想問：議員服務處還接受陳情嗎？

