柯無法出席美台“國防”工業會議　黃珊珊訪美

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭收押，原訂訪美參與的美台“國防”工業會議將由民眾黨“立委”黃珊珊等人出席。黃珊珊19日表示，儘管目前有些狀況，但一切都依照原訂計劃前往，並定調訪美行是學習“國防”議題與世界局勢。



2024美台“國防”工業會議（U.S.－Taiwan DefenseIndustry Conference）在9月21日至24日於美國費城舉行，將針對台海灰色地帶的局勢、為台灣威懾和防禦提供適當資源、台灣如何應對解放軍入侵，以及2024美國總統大選潛在影響進行討論。



民眾黨國際部原先安排，柯文哲8月底接待新加坡與日本學者訪問團，9月21日前往美國、27日返台，行程包含參與美台“國防”工業會議、拜會海外僑胞。如今柯文哲被羈押禁見，改由黃珊珊、民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹赴美，黃珊珊將在20日“立法院”行程結束後，晚間搭飛機展開為期7天的訪美行。



媒體報導，黃珊珊受訪時表示，民眾黨去年曾派前“立委”吳欣盈前往美台“國防”工業會議，今年與美方有很多溝通，美方希望台灣主要政黨瞭解軍事合作和“國防”工業發展方向，7月時已規劃由她和周台竹陪同柯文哲前往。



談及柯文哲羈押中無法訪美，黃珊珊表示，一切都依照原訂計劃前往，不會因為現在狀況而改變，“所有一切如常”。



黃珊珊表示，美台“國防”工業會議不會衹有“國防”議題，還會討論世界局勢，台灣本來就應和各界接觸、瞭解國際上最新趨勢和發展，他們這趟訪美行就是學習與瞭解。