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黎巴嫩呼叫器爆炸案　卓榮泰：台灣不會涉入
http://www.CRNTT.com   2024-09-20 10:51:40


卓榮泰接受媒體採訪。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北9月20日電（記者　鄭羿菲）黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（BB　Call）17日集體爆炸造成嚴重死傷，該呼叫器遭指為台灣公司“金阿波羅”產品。“行政院長”卓榮泰20日強調，我們不會涉入！他說，網路上把這件事跟台灣廠商，甚至台灣政府惡意連結，“國安”單位已就背後假消息來源開始追查。

　　“行政院長”卓榮泰20日率行政官員赴“立法院”施政報告及備詢，並在會前接受媒體聯訪。

　　金阿波羅公司18日發布聲明，稱該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC　Consulting　KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標，並未參與這款裝置生產。根據外媒報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan　Kovacs）已表示：“當局已證實涉事公司是一家貿易中介公司，在匈牙利境內沒有製造或營運據點⋯⋯所提及的裝置從未在匈牙利境內生產過。”

　　目前台灣檢調已介入偵辦此案，士林地檢署19日帶回金阿波羅董座許清光，並約談授權貼牌的匈牙利廠商“BAC公司”台灣辦事處業務Teresa，經檢察官漏夜復訊後，均被請回。

　　卓榮泰表示，經過“經濟部”調查，金阿波羅公司及台灣並沒有將BB　Call直接輸往黎巴嫩，台灣近一年來有26萬套BB　Call輸往歐美地區，且都是沒有危險，都是安全的。

　　卓榮泰說，網路上把這件事跟台灣廠商，甚至台灣政府做惡意連結，這非常不應該，“國安”單位已就背後假訊息來源開始追查，希望民眾不要以訛傳訛。國家的政策是基於和平自由、民主與人權，我們不會涉入這樣的行為，也會查出事實真相。 


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