彰化演練震災避難　學生戴頭套疏散場面逼真

小學生聽聞地震警報，就地利用課桌掩護。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月20日電（記者 方敬為）彰化縣政府配合年度防災日，今天結合氣象署強震警報系統發送，全縣各級學校同步實施1分鐘地震避難掩護演練，副縣長林田富到北斗鎮北斗國小視察師生演練情形，並親自體驗地震避難三步驟“趴下、掩護、穩住”，疏散時全體師生都配戴安全帽或避難頭套到空曠處避難，並模擬學生受困、救護等情境，場面逼真。



台官方今年擴大辦理防災日演練，全台各縣市政府都有配合項目，彰化縣20日響應“地震避難掩護演練活動”，北斗國小為今年演練示範學校，除了掩覆避難演練，並出動縣府消防局進行傷患救護與救火演練，辦理災害防救推演、預演及正式演練等相關工作。



林田富表示，今年4月花蓮發生強震釀災，中部過去又是921強震的重創之地，加上近來外部情勢不穩定等因素，相關防災觀念不可少，縣府希望讓學生從小開始參與防災演練，落實防災教育向下紮根，強化學校師生災害防救、自救救人與應變能力。



林田富強調，縣府非常重視校園防災教育安全，訂定“防災教育中長程計劃”，有多項防災教育訓練，包括加強各校防災教育宣導、防災校園基礎及進階學校建置、防災種子師資培訓、復合式防災觀摩及校園災害防救計劃撰寫等，並設置防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救編組，強化師生防災知能。