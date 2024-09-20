推近戰格鬥遭批　顧立雄指這是美實戰化經驗

顧立雄受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”顧立雄今日表示，軍中取消刺槍術訓練，相關準則已在修訂中，明年將會全面改推近戰格鬥訓練。不過有退役軍官質疑，既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥“簡直是荒唐”。顧立雄今天再度說明表示，從美國實戰化經驗觀點，他們也很非常強調近戰格鬥的重要性。我們廢除表演性傳統刺槍，對於近戰格鬥因戰場環境瞬息萬變，手上有任何東西進行有效格鬥，受過這樣訓練，能夠做出近身格鬥是可能，這樣情節是有可能。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰率“閣員”們進行施政報告。



顧立雄上任後，宣布取消有形式主義性質的傳統刺槍術及踢正步等訓練，媒體關切相關準則、測考等配套是否同步修正？顧立雄表示，刺槍術改為槍械格鬥，相關準則已經開始修訂，新訓和基地訓也取消傳統刺槍術的測考，明年起將會全面推動近戰格鬥訓練。



媒體詢問你提到廢除刺槍術之後要推近戰格鬥但遭到批評？顧立雄表示，從美國實戰化經驗觀點，他們也很非常強調近戰格鬥的重要性。手上有任何東西進行有效格鬥，受過這樣訓練，能夠做出近身格鬥是可能，這樣情節是有可能。不能排除，這是基本訓練，體能戰技重要一環。



他強調，近身格鬥屬於可能在不可預見戰場環境之下，具有實用性的戰技訓練，其他國家，包括：美國、北約等國家在內都強調近戰格鬥的重要性。