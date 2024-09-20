白委舉牌圍卓榮泰　綠營吳思瑤飆悍阻擋

民眾黨團總召黃國昌向議場內的官員抗議，部分綠委圍在官員的位置邊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前進行朝野協商時，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘因為腳傷第二度請假，本周民進黨中常會也請假。柯建銘今天則出席黨團大會並且主持會議，未拄拐杖，緩慢行動走入議場開會。但遇到衝突時，還是由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人出面阻擋。



韓國瑜18日召集朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘因膝傷不適，再度告假。而8月14日的朝野協商，當時柯建銘也因膝傷不適缺席，韓國瑜還說，“柯總召不在，像酸辣湯少了胡椒”；加上本次，這已經是柯建銘第二次缺席協商。



不過，今天因為民眾黨“立委”在質詢前有點衝突發生，對於NCC代理主委翁柏宗列席備詢，要求他離開。當時是由黨團幹事長吳思瑤出來面對民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌。吳思瑤對黃國昌說，翁柏宗是“立法院”邀請來列席備詢，民眾黨沒有資格請他離開。



“行政院長”卓榮泰今天率領官員列席，準備進行施政報告及備詢。不過，會議一開始，民眾黨“立院”黨團8席“立委”就針對“行政院”任命NCC前副主委翁柏宗代理主委一事，手舉“行政院長”違法濫權”、“綠媒小弟請你出去”手板，抗議翁柏宗列席。翁柏宗在抗議標語下戴著口罩，仍看得出來非常尷尬。