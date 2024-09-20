馬文君：美送過期發霉軍備　根本不在乎台灣

藍委馬文君。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月20日電（記者 楊騰凱）台灣去年12月收到美國提供的軍備，竟出現彈藥過期、防彈背心發霉等問題。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君今日表示，美國拿這樣的東西送給台灣，可見對台灣是不在乎的，也會讓人家覺得，台灣是拿熱臉貼別人的冷屁股。



台灣2025年整體防衛將達到新台幣6470億元，再創史上新高。但向美國新採購的F－16C／D戰機交付延宕，甚至美國援台裝備也被爆彈藥過期、防彈背心發霉。台灣與美國關係還是最好嗎？



馬文君表示，去年國民黨審預算就曾提出一些“國防”預算問題，但在監督時，都會被抹黑說國民黨在擋“國防”預算。



馬文君指出，這段時間大家可以看到“國防”預算的編列，包括美國要送台灣的東西。過去國民黨質詢時，“國防部”還特別地說，只會接受台灣需要的，現在拿到的是台灣需要的嗎？台灣需要的是過期、沒有保管好的裝備嗎？



馬文君批評，美國拿這樣的東西送給台灣，可見對台灣是不在乎的，也會讓人家覺得，台灣是拿熱臉貼別人的冷屁股。



馬文君質疑，這麼多的武器裝備，如果不符所需，台灣甚至還要騰出存放空間。今年義務役役期從4個月延長至1年，一些營區裝備儲存地點，有很多東西都捉襟見肘，這些問題“國防部”都需要通盤考量與檢討。