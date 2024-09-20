沈伯洋：黨團沒討論廢死　執政黨不干預司法

沈伯洋受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）由37名死囚共同聲請的死刑“釋憲”案，“憲法”法庭將在今日宣布“釋憲”結果，此結果將影響未來台灣的死刑制度，也攸關待執行死刑犯能否重獲救濟？民進黨不分區“立委”沈伯洋今天受訪說，民意對於死刑態度不一致，等“憲法”法庭“釋憲”結果出來，我們要尊重大法官決定。他也說，今天的民進黨團大會也沒有討論相關事項，如果說什麼是變相給“司法院”壓力，干預司法不是執政黨做的事情。



他表示，司法有一定程度保障人權，但是民意有反應，立法也會反映民意，可能主導修法。



“釋憲”結果不符合民意，國民黨揚言可能走上街頭？國民黨“立委”王鴻薇上午受訪表示，台灣8成以上是反對廢死，如果大法官漠視民意到這個程度，做出死刑“違憲”的決定，國民黨一定會有大動作。



沈伯洋表示，走上街頭是人民權益，但是不能干預司法進行，一切以民意為依歸，那就不用大法官，就直接投票誰有罪、沒有罪。既然是司法獨立，不能“釋憲”結果還沒有出來就施壓，但是如果“釋憲”結果出來要走向街頭，那是人民權利。



沈伯洋也說，黨團大會沒有討論這個議題，因為這是大法官獨立判決，如果說什麼是變相給“司法院”壓力，干預司法不是執政黨做的事情。