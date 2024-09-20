背鍋下台？李遠：我看過寫得最好劇本

李遠接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）有媒體報導，台“文化部長”李遠（小野）在新“內閣”中因為沒有靠山，被當作扛鍋對象，傳出將是下一個去職的“部會”首長。作家、編劇出身，筆名“小野”的李遠今天對此受訪時表示，這是他看過寫得最好的一個劇本，因為完全就是與真實站在對立面。他強調，他現在很快樂，想要把事情做好的心也很急切。



李遠今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”進行施政報告並備質詢，他在受訪時針對傳出可能下台的消息，做出以上表示。



有媒體報導，近日“文化部”被捲入“閩南語改稱台灣台語”、“中正紀念堂禮兵”與“金曲獎表演”等3大爭議，原本是別的部會放的火，但最後都甩鍋給“文化部”，針對性斧鑿斑斑，下一個位置不穩的“閣員”，恐怕是當初“內閣”亮點的“文化部長”李遠（小野）。



李遠受訪時對此說，或許他自己本身是編劇，上午看到這篇報導，他的感想是，這是歷年來看過寫得最好的劇本，因為是“與真實的對立面”，跟真實情況剛好相反。他看了一直笑，因為自己在這職位是愈做愈快樂，也覺得來的時機真好。



李遠強調，因為前面幾任部長都是他的朋友，累積了蠻多東西，他剛開始對於工作不熟悉，他們都幫忙爭取很多預算，還提醒他什麼事情該注意。所以現在正是他要好好開始做的時機，也處在“文化部”最強的時候。



李遠表示，他擔任“文化部長”這120天，幾乎重新復習了一遍所有朋友，想要把事情做好的心蠻急切，這個時候出現他要下台的說法，只能說這真是寫了一個非常好的劇本，把他塑造成一個悲劇英雄，但他沒有那麼了不起。