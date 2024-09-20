高金素梅提案　藍白犀利聯手退回總預算

高金素梅向卓榮泰討公道，卓榮泰起身溝通，柯建銘站在一邊。高金素梅十分不滿，提案退回總預算，獲得藍白支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）“立法院”20日開議，“行政院”原本將2025年度總預算案送至“立法院”，排入今天的院會報告事項審議。但無黨籍“立委”高金素梅提出異議，主張將總預算案退回程序委員會。該案獲得中國國民黨和台灣民眾黨的認同，最終經表決，在藍白聯手下，以59票贊成、46票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。



此舉讓表決失利的民進黨“立委”們紛紛在台下大聲抗議說，不要杯葛預算，不要杯葛“國防”。由於綠委王美惠等人的抗議聲太大，導致國民黨籍“立法院長”韓國瑜不得不請各黨團幹部維持議場肅靜。



“立法院”今年6月三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將每年每公頃補償新台幣3萬元提高到6萬元，預計增加25億支出。不過，根據“原民會”預算書，“原民會”該計劃經費比照往年，只編列27億8700萬元，短編25億元，此舉引發高金素梅的不滿。高金今天在院會中發難，在韓國瑜宣讀第35案有關總預算審議時，大喊“有異議”，發聲要求退回。



韓國瑜隨後宣布進行表決處理，等待表決時，高金素梅一度走向“原民會主委”曾智勇的座位前，痛罵他無能。接著在走向“行政院長”卓榮泰面前，稱要幫原住民討公道。



最終在國民黨、民眾黨皆支持高金素梅退回提案，投票結果為贊成59票，反對46票，通過將政府總預算、前瞻建設第五期預算退回程序委員會。