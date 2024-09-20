台“憲法法庭”“釋憲”死刑存廢　外媒關注

台灣“憲法法庭”今日做出死刑有條件合憲判決，部分外媒在庭外進行相關報導。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電（記者 張穎齊）死刑存廢議題在台灣討論已久，37名死囚認為死刑違反“憲法”平等權、生存權、比例原則，聲請法規範“憲法”審查。“憲法法庭”今天做出2024年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合“憲法”最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。



現場大批媒體前往採訪，包括不少外媒連線採訪，顯示死刑存廢議題受到國際重視。歐洲聯盟多次呼籲台灣立即暫停執行死刑，並修法廢除死刑。



“憲法法庭”內因管制媒體記者採訪人數，大批海內外媒體在法庭外拿手機聆聽、等候4樓“憲法法庭”大法官群宣布結果。媒體在連線現場放置許多手板說明，還有律師在場，加上外媒，法律界及海內外都關注死刑存廢“釋憲”案。



“憲法法庭”宣布判決，大法官維持多年來的一貫見解，認為死刑並未“違憲”，因此做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。



台灣目前有37名死刑犯尚未執行，聲請人律師團主張，“憲法”不該允許政府以應報之名行報復之實，不要將死刑冒充被害人的賠償，任何人都沒有資格結束他人的生命。律師團強調，死刑剝奪生命權、人性尊嚴，應宣告“違憲”。



“法務部”表示，死刑不違反生命權保障，也不侵犯人性尊嚴及構成酷刑。多數國家是透過立法或“修憲”程序廢除死刑，台灣的立法、行政機關尚未形成廢除死刑共識，民意超過8成反對廢除死刑，不應透過“違憲”審查方式廢除死刑。



“憲法法庭”於4月23日辯論終結，依據“憲法”訴訟法規定，裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時得延長2個月。“憲法法庭”於7月12日公告延長宣示判決期間，並於9月16日公告將於今天下午3時於“憲法法庭”（司法大廈4樓）宣示判決。



“憲法法庭”15名大法官中，蔡烱燉曾審理死囚王鴻偉案、蔡彩貞曾參與死囚王柏英案、尤伯祥曾任死囚邱和順辯護人，3人均迴避，本案審理大法官共12人。只要7名以上大法官同意，就能認定死刑是否“違憲”。



“司法院”指出，“憲法法庭”席位共64席，開放民眾旁聽32席。民眾要請領旁聽證者，可持國民身分證或其他足資辦識身分的證件，於下午2時15分起至2時45分到台灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，額滿為止。