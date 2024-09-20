蘭陽媽祖文化節　上百艘船隻海陸遶境今啟航

2024蘭陽媽祖文化節20日在蘇澳鎮南天宮登場，宜蘭縣長林姿妙等人主持啟駕科儀。（宜蘭縣政府提供） 中評社宜蘭9月20日電／2024蘭陽媽祖文化節20日在蘇澳鎮南天宮金媽祖領航下，上百艘漁船組成海上遶境隊伍從南方澳漁港鳴笛起駕出發，沿著宜蘭近海航行後從頭城鎮烏石港上岸，展開2天半陸上遶境。



蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣近年來的年度宗教盛事。中國國民黨宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會國民黨籍議長張勝德與南天宮主委林棋山20日清晨率領大批信眾進行啟駕科儀，向金媽祖稟告活動開始，祈求風調雨順、縣境平安。



超過百艘船隊一早從蘇澳鎮南方澳漁港出發，一同出發的賞鯨船也載著信眾、神像出航，抵達頭城鎮烏石港後舉辦海陸會香科儀大典，祈求陸上遶境平安順遂。



蘇澳區漁會的66艘漁船，以及13艘賞鯨船今天組成船隊，加上自發性參加的小型漁船，共計有上百艘漁船從南方澳出發，海巡艦“雲林艦”也在船隊出港時噴水祈福。



歷經約2小時的航程後，船隊抵達頭城鎮烏石港，頭城區漁會有20餘艘漁船接駕，在港邊等待的信眾雙手合掌迎接媽祖，在當地宮廟與頭城區漁會的協助下設有多處點心站，供應各式茶水點心。



縣長林姿妙表示，2024蘭陽媽祖文化節是宜蘭年度重要宗教盛事，藉由宗教活動吸引旅遊人潮，帶動地方經濟，也希望透過媽祖巡境祈福能為蘭陽除疫保安，再次邀請全台及宜蘭鄉親共同參加在接下來的2天路巡遶境，體驗蘭陽媽祖的魅力。