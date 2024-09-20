工總白皮書盼兩岸交流正常化　先解決三問題

工業總會發布2024年產業白皮書。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電／台灣工業總會20日發布年度白皮書指出，產業界最期盼政府首要推動的是兩岸交流正常化，白皮書提出“重建兩岸和平新格局”章節，希望建構對中國大陸政策基本共識，有序恢復兩岸交流，同時也要因應兩岸經貿新變化，提出應對政策，且要掌握中國大陸產經變化，合理看待兩岸產業合作；在面對地緣政治變化時，需強化對台商相關政策推動，像是強化在大陸台商服務措施、建立台商退場輔導機制、協助排除投資障礙、引導合適台商回流、推動中國台商海外布局。



2024年工總白皮書提出4項挑戰和7關鍵策略。7項關鍵策略，包括重構有利於台灣社經發展的產業生態、強化基礎建設韌性、建設台灣為國際供應鏈新核心、重建兩岸和平新格局、務實打好產業AI化的基礎、以“國安”角度檢視移民及人才制度以及制訂兼顧公平、可行及產業競爭力的碳費制度。



理事長潘俊榮呼籲政府重視缺工、缺人才議題，規劃10月拜會賴清德，盼與政府攜手提升產業競爭力。



工總說明，要恢復兩岸交流得先解決三大問題，包括放寬中國大陸專業人士來台限制、恢復兩岸官方溝通管道及達成對中國大陸政策共識，建議先從容易的著手，像是先釋出善意放寬中國大陸專業人士來台限制，透過交流降低雙方猜忌與誤判，且還可以召開兩岸“國是會議”，透過產官學與各政黨充分溝通，形成全民共識與對大陸政策。



工總指出，面對這幾年兩岸經貿架構變化，中國大陸持續對台祭出貿易障礙調查、取消部分產品關稅優惠，料將持續限縮ECFA早收清單優惠，建議應維繫並推進ECFA來因應可能的衝擊。



工總表示，政府應合理調整對中經貿政策來減緩對台經濟的影響，並提出短中長期因應策略，包括審慎研議並執行輸陸關鍵零組件清單，確保經濟安全，同時也要許企業積極對話，並適時檢討兩岸貿易許可辦法中的對大陸限制進口品項，只要不危害“國安”、對本土產業無重大不良影響，可循序檢討開放進口。



不過，工總副理事長秦榮華被問到ECFA相關議題時指出，陸方是根據兩岸關係發展來調節對台經濟措施，且陸方對於台灣各項事務發展非常清楚，會依照時局變化來做出行動，像是針對開放友好的台灣縣市水果進口等，也就是說，ECFA隨時可以往前走或是後退，端看我們怎麼溝通，若產業認為ECFA很重要，應該主動去溝通，相關陸方關鍵人物都可以見得到。