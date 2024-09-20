黃國昌揭政媒共生土地弊案　卓榮泰回不知情

卓榮泰（左）與鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月20日電(記者 俞敦平)“立法院”在今日的院會中，台灣民眾黨“立委”黃國昌質詢“行政院長”卓榮泰時，指控政媒集團利用政治影響力牟利，特別提到三立集團涉及土地開發案，並質疑政府在相關土地變更過程中的特殊待遇。卓榮泰回應對具體案情不知情，但願意進一步瞭解，雙方針對此議題展開激烈交鋒。



黃國昌首先提及兩位前通訊傳播委員會（NCC）委員林麗雲、王維菁，卸任後發表的文章指出，台灣媒體受政媒共生集團控制，透過政治影響力進行土地開發，並介入政府人事與政策，導致新聞報導不公，進而影響民眾對媒體的信任。



黃國昌特別強調，這種政媒集團的影響，就是指三立集團，並進一步舉例指出三立在取得桃園的埔心牧場後，相關土地變更案在極短時間內獲得批准。他指出，埔心牧場過去20多年來，多次申請都市計劃變更卻未獲通過，但自從2018年底三立集團接手後，短短數月內，當時由民進黨鄭文燦執掌的桃園市政府及“內政部”迅速批准了都市計劃的變更，使得土地迅速增值。



黃國昌質疑，這是否顯示了三立集團因與政府的特殊關係，獲得了不公平的待遇。他表示，這起事件顯示政媒共生的集團在利用政治影響力牟利的同時，也威脅到台灣的民主法治。



針對這些指控，卓榮泰回應表示，對此案的具體細節並不知情，並建議應向“內政部”查詢。他認為，若有違規行為應該具體指出，並強調政府處理土地變更案都應依照法規程序進行。黃國昌隨後追問，前瞻基礎建設計劃是否與三立影城有關，指控三立集團藉由該計劃迅速通過土地變更案，並使土地價值大幅提升。卓榮泰則回應，前瞻基礎建設計劃由各地方政府競爭提案，所有變更應經過嚴謹的審核。



最後，黃國昌再三強調，三立集團的土地開發案是“神奇的案件”，質疑政府在此案中提供了特殊待遇，並指出這是政媒共生集團操控台灣政治和經濟的典型案例。他呼籲政府應正視這些問題，並對相關利益團體的介入保持警惕。