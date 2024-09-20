台12位大法官判死刑合憲　但門檻提高

司法院長、大法官、審判長許宗力（中）在“憲法法庭”宣布，死刑合憲，但限縮適用範圍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月20日電（記者 張穎齊）全台矚目的死刑“釋憲”案，“憲法法庭”12名大法官（3名需迴避）20日下午3點做出2024年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合“憲法”最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。不過，死刑犯若不服“憲法法庭”宣判，仍可提出非常上訴。



死刑存廢議題在台灣討論已久，王信福等37名台灣死囚，認為死刑違反“憲法”平等權、生存權、比例原則，聲請法規範“憲法”審查。“憲法法庭”4月23日言詞辯論終結，今天下午在“司法院憲法法庭”宣示判決。



台灣有15名大法官，今日“憲法法庭”出席的大法官12人，為大法官審判長、“司法院長”許宗力、大法官陳忠五、楊惠欽 謝銘洋、詹森林、張瓊文、許志雄、黃瑞明、黃昭元、呂太郎、蔡宗珍、朱富美，其他3名大法官蔡烱燉曾審理死囚王鴻偉案、蔡彩貞曾參與死囚王柏英案、尤伯祥曾任死囚邱和順辯護人，均須迴避。本案審理大法官共12人。另外死囚的委任律師李艾倫、劉繼蔚、高繼蔚、王寶蒞均到場聽判，大批海內外媒體來採訪。



許宗力宣布，“憲法法庭”判決“合憲但限縮適用範圍”，故意殺人是侵害生命權最嚴重的犯罪，應比照兩公約的“情節最嚴重之罪”規定，衹有在犯罪最嚴重的情形才可判死。



定恆法律事務所主持律師黃柏榮接受中評社訪問指出，此次“憲法法庭”主要認為死刑是合憲的，但個案要再更嚴峻、嚴格的正當法律程序下，才能被判死刑。比如心智缺陷、智商不夠、無法自辨者不可被判死刑。若一般人要被判死，那“最高法院”一定要開庭，且強制給死刑犯的辯護律師進行辯護、陳述意見。此外法官要合議，必須全體一致同意才行。



是否等於死刑門檻提高？黃柏榮說，形式上是增加死刑門檻，變成有更多關卡，“最高法院”以前要審死刑時，不用開庭，可直接書審，現在是一定要開庭、被告能辯護，而合議庭3名法官要一致決定，若有1名法官不同意就不行，且要三審都判死，不能有改判。



針對此次“憲法法庭”的宣判，死囚若不服可以如何？黃柏榮說，他認為被告的死囚們還會向“最高檢察署”“檢察總長”邢泰釗提出非常上訴，等“檢察總長”確認完後再送給“最高法院”確認，看原本的判決是否要發回更審？還是駁回？而“法務部”也要在2年內針對《監獄行刑法》、《法院組織法》、《刑事訴訟法》的相關規定進行修法，否則未來2年都不能執行死刑，法官也不會判其他被告死刑。



台灣逾8成民意贊成死刑，此次有條件合憲有符合人民期待嗎？黃柏榮表示，此次“釋憲”就是指死刑是合憲的，只是要很嚴格才能執行，不能衹有一名法官說得算，要更多法律審理程序並保障被告，不能誤判。



主張廢死者認為應跟隨歐洲部分國家等民主潮流，台灣有條件合憲有符合嗎？他說，當然廢死、反廢死都有相關論述，台灣民眾看起來一直都有非常高的比例認為不能廢死，在法理情上要考慮各國民情，進行妥適的裁判結果。



“立法院”朝野間繼續爭論，能左右“憲法法庭”嗎？黃柏榮說，“中華民國憲法”下五權分立，對於大法官的解釋，各機關都要遵守，這次的“釋憲”結果仍是有死刑，只是要更嚴謹，而“立法院”則須加速推動相關正當法律程序、修法，讓法治更完備，當然被告也有基本人權的保障，以讓台灣更法治化。