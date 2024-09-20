韓國瑜、蔣萬安難得同台　幫雙十晚會暖身

韓國瑜與台北市長蔣萬安一同出席雙十節慶典晚會在台北記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月20日電（記者 楊騰凱）2024年台灣雙十節慶祝晚會訂於10月5日晚間在台北大巨蛋舉行，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與國民黨籍台北市長蔣萬安兩位藍軍大人物今日一同舉行記者會，宣布雙十晚會演出卡司及索票辦法。韓蔣人氣超高，難得同台引發媒體瘋狂搶拍，把現場擠得水泄不通。



韓國瑜、蔣萬安今日下午出席“中華民國‧生日快樂2024國慶晚會在台北記者會”，其餘與會成員還有代表民進黨政府的台灣“僑委會”副委員長阮昭雄、“內政部”常務次長吳堂安。記者會地點位於台北大巨蛋地下一樓廣場。



韓國瑜、蔣萬安兩人都是藍營人氣王，今日難得一同出席記者會，引發媒體瘋狂搶拍，把活動現場擠得水泄不通，維安團隊只能不斷拜託媒體退後，騰出空間讓韓、蔣可以步入會場。韓、蔣入座後，媒體仍不死心擠在舞台前拍攝，可見兩人人氣真的很高。



韓、蔣兩人互動也非常熱烈，進場、離席時蔣萬安都堅持親自陪同韓國瑜，過程中兩人均緊緊靠在一起交換意見。



雙十慶典相關活動依慣例由“立法院長”擔任籌備委員會主委，韓國瑜此次敲定雙十晚會在台北市舉行，雙十煙火秀在雲林縣舉行，兩邊都是藍營執政的縣市，預料會有大批旅客慕名而來，帶動地方經濟，對拉抬縣市長行情相當有幫助。



記者會現場宣佈，晚會活動將由台灣陸軍專科學校組成的旗隊高舉巨型青天白日旗進場，接下來則安排台灣職籃、職棒啦啦隊演出。至於歌唱表演方面，最知名的表演者就是閩南語歌后江蕙，而這也是江蕙封麥引退9年以來，首度公開演出。有意到場參加雙十晚會的民眾，可於9月30日中午起線上索票。



今日記者會現場也替10月5日的晚會進行暖身，不僅請來啦啦隊進行舞蹈表演，也請來知名閩南語唱將翁立友現場演出，高歌其成名曲“堅持”。



蔣萬安致詞時表示，台北市是自2016年以來再度舉行雙十晚會，當時是在台北小巨蛋辦理，而此次將移師新落成的台北大巨蛋，這也是大巨蛋首度舉行非體育賽事的活動，代表著台北市的進步。