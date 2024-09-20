海基會預算爆增　羅文嘉提3點說明

海基會秘書長羅文嘉回應媒體提問。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）海基會明年預算支出成長約新台幣5000多萬元，再加上陸委會增加對海基會捐助額增幅40.8%，遭藍營質疑“酬庸肥貓”。海基會秘書長羅文嘉20日親上火線，提出3點說明。他強調，兩岸沒有協商，海基會就沒有業務，這說法是錯誤的。海基會增加的預算是約逾4000萬元，近半是配合政府兩個年度的調薪。



羅文嘉說，海基會有三大任務，服務、交流、協商，在沒有正式協商時，要做協商前的準備，及確保之前的協商事項能繼續執行，沒有正式交流，海基會也要想盡辦法以其他方式交流。



海基會20日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉指出，外界對海基會預算增加的相關討論，我們主要說明3個方向，一是陸委會增加對海基會捐助額增幅40.8%，這是他與陸委會主委邱垂正的共識，過去陸委會補助約佔57%，海基會自行募款43%。現在則是70比30。海基會是受陸委會委託執行相關政策事務，事務費用本就應該來自政府預算，而不是每年要去民間鉅額募款，且海基會涉兩岸業務比較敏感，若有人捐錢想影響政策，海基會該如何自處？



羅文嘉表示，海基會增加的逾4000萬元預算中，有一半是配合政府調薪，另一半是打算增加台商子女“冬令營”活動，讓叫好叫座的夏令營活動，能擴大服務範圍。再者，我們也需要更準確地掌握大陸政治、經濟、社會、文化等資料與演變。



羅文嘉說，海基會是唯一與很多台商保持緊密聯繫的單位，這2天就與100多位台商座談，我們搜集意見提供兩岸決策相關部門共享資料，這是非常重要的一塊業務。若做決策衹有一個視角，而缺乏第一線經驗的回饋，恐怕不太足夠。



至於國民黨籍“立委”洪孟楷點名，海基會、“交通部”、“衛福部”、“農業部”、“海委會”等五大部會，明年度媒體宣傳費用大幅增加。羅文嘉說，海基會的媒體宣傳費是從40萬元增加60萬元，總共約100萬元。



海基會明年預算支出編列3億5434萬元，較今年成長5000多萬元，再加上陸委會大幅增加海基會捐助額約7500萬元，從去年的1億8435萬5000元增至2億5957萬元，增幅高達40.8%，遭藍營抨擊。國民黨籍“立委”李彥秀質疑，除了人事費用大增2000萬元外，文教業務預算翻倍、綜合業務預算增加7成，民進黨僵化的意識形態不改，編再多預算也是浪費民脂民膏繼續養“冰宮”，養“蚊子會”。