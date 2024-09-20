華府智庫：美軍售台灣積壓品項200億美元

加圖研究所發布報告，美國積壓對台軍售品項總金額達205.3億美元。（照片：Cato Institute網站） 中評社台北9月20日電／台“國防”預算明年度整體規模達新台幣6470億元。根據美國華府智庫“加圖研究所”（Cato Institute）發布報告，美國積壓對台軍售品項總金額達205.3億美元，若以20日匯率換算，約新台幣6469億元，該金額幾乎等同於明年“國防”支出。台“國防部長”顧立雄20日受訪表示，“國防部”立場，是以強化不對稱建軍的概念作為“國防”主軸，不排除各種手段，如軍售、商售甚至還有安全援助等。



美國智庫“加圖研究所”9月統計研究指出，截至2024年8月止，美國國防部對台軍售積壓（arms backlog）的累計金額，已達205.3億美元，若已20日貨幣匯率換算，相當於折合新台幣約6469億元。該智庫羅列的軍售積壓清單中，“傳統武器儎台”的比例就過半、其次是“不對稱作戰用軍備”，最後才是陸、海、空軍用的“各式彈藥”。



傳統武器儎台方面，台灣採購的F-16C/D Block 70戰機、M1A2T主戰車，與搭配前者的“紅外線搜索追蹤莢艙”（IRST）、MS-110先進偵照莢艙共4項軍備，目前都尚未交付；用於不對稱作戰的岸置魚叉飛彈系統，延宕多年的拖式2B、海馬斯多管火箭系統，以及愛國者3增程型防空飛彈等武器，至今也都尚未結案；AGM-84H空射魚叉、AGM-154C聯合防區外精準彈藥等項目同樣是“待交貨”狀態。



顧立雄表示，台美過去一直在軍事合作交流上，有綿密的共識，“國防部”的立場認為“不對稱建軍”的概念應該作為一個主軸，台灣不排除各種手段軍售、商售甚至還有安全援助等，像是決定動用“總統”撥款權（PDA）等手段，台美依照台灣關係法作為基礎，持續強化台灣“國防”。



對於美方所提軍售項目，“國防部”是否會買單，顧立雄回應，9月底美國商會就要派員來台，軍售還是得看台灣量能，如果台灣有一些技術還不足的地方，會持續關注無人戰機。從俄烏戰爭中可以看得出來，不對稱作戰是重要的武器，利用AI技術的導入跟運用，可以發揮相當大的作用，特別是在台海防衛作戰，如果訪團來了之後，我們要看看我們的台灣量能。