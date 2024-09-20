國民黨：台灣邁入實質廢死時代　不符民意

國民黨文傳會主委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／就37名死刑犯認為死刑主張“違憲”，而聲請“釋憲”。“憲法法庭”20日宣判，死刑合憲，但限縮適用範圍。中國國民黨文傳會主委李彥秀直指，此次“憲法法庭”的結果，代表台灣將邁入“實質廢死”時代。



死刑為刑法主刑之一，但法院4年來沒判過死刑，“法務部”也4年未執行槍決，民進黨政府遭質疑實質廢死。待槍決的37名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範“憲法”審查。“憲法法庭”今判刑法“僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重”，且其“刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求”的情形下，才可以判處以死刑。



“憲法法庭”對於刑法第348號第一項規定的唯一死刑規定，認定不符合“憲法”罪則原則，與“憲法”保障生命權意旨有違。另外，對於被告犯罪者有精神障礙或心智缺陷，則不得處與死刑。



對於這樣的“釋憲”結果，國民黨20日表達遺憾。國民黨表示，“憲法法庭”透過空洞、適用不易的“犯罪情節屬最嚴重”，加以死刑判決應經各級法院合議庭法官一致決，達到“實質廢死”目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。



國民黨強調，民進黨在黨綱的《自由人權》章節直接寫明，“研議廢止死刑的可行性”。同樣直指民進黨廢除死刑的終極目標。這次“釋憲”結果幾乎宣示實質廢死，彰顯民進黨恐怕仍會以分階段的方式，不顧民意反對，逐步推進廢除死刑。



國民黨指出，廢除死刑本來就是立法工作，更是政治問題。大法官的判決結果，雖然縮限範圍，但已經明確證明“死刑合憲”。民進黨主張廢除死刑毫無“憲法”基礎，應該清楚表態對於死刑態度，並修改廢死黨綱。尤其，賴清德身為民選“總統”，更應有明確態度，而並非用尊重“釋憲”結果，一筆帶過。



國民黨文傳會主委李彥秀表示，目前死刑定讞與執行本有嚴謹程序，並賦予被告充分救濟途徑，自2020年3月31日判決沈文賓死刑定讞、同年4月1日槍決翁仁賢後，已逾4年零判死、零執行。現行審判實務中，對被告人權早已有非常完整保障，確定判決經過各審級法院一再檢視認事用法之合法性、合理性與正當性，審認被告犯罪動機與目的具特別可非難性、犯罪手段為特別殘酷、對社會秩序具嚴重破壞及危害性，而可證立死刑制度並無不妥。“憲法法庭”判決看似進一步保障被告人權，但在修復式司法成效依舊不彰的今日，欠缺配套的“憲法”解釋，不過是再次深化死刑存廢議題的社會對立，更是讓問題治絲益棼。



李彥秀分析，“法務部”在“釋憲”辯論時提出，近5年476件殺人案，衹有1件判死定讞，代表死刑案件極為嚴謹，死刑為不得已的最後手段。但“釋憲”案的縮限解釋不但畫蛇添足，更是身為最高司法機關，卻否定司法制度嚴謹性，恐怕衝擊基層司法部門信心，一再增加的門檻，更是影響承審法官依法判決死刑的心證，恐怕等同於實質廢死。



李彥秀進一步解說，此次“憲法法庭”判決結果，代表台灣將邁入“實質廢死”時代。37名死囚皆得請求“檢察總長”提起非常上訴，預期有極高可能“檢察總長”將提起非常上訴，“最高法院”進而撤銷原死刑判決。屆時各級法院合議庭法官須一致決維持死刑，否則僅能退而求其次改判無期徒刑，依現行規定25年便可申請假釋。



李彥秀強調，“憲法法庭”博得名聲與歷史定位後，死刑經合憲性限縮解釋所衍生例如事實審法院如何認定“犯罪情節屬最嚴重”、無期徒刑制度如何檢討調整，不過是不負責任的將問題丟回普通法院與立法者。不僅讓司法者遭受恐龍法官、象牙塔裡法匠之譏，更讓司法與人民相形漸遠。





