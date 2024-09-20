韓國瑜會見國際領袖基金會一行　推台美關係

韓國瑜接見了國際領袖基金會總會長董繼玲等一行人。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月20日電（記者 俞敦平）今日，“立法院長”韓國瑜在“立法院”接見了“國際領袖基金會”（International Leaders Foundation， IFL）總會長董繼玲一行，並發表致詞。韓國瑜強調台灣與海外僑胞之間的緊密連結，並指出培養年輕人及推動台美關係發展的重要性。



韓國瑜首先熱情歡迎董繼玲及國際領袖基金會成員，特別提到“立法院”三大黨團的代表也出席了會議，象徵台灣對國際事務的高度重視。他對董繼玲在美國的奮鬥歷程表達高度敬意，稱讚她是亞裔在美國政界崛起的重要典範。韓國瑜進一步指出，亞裔在美國社會中往往面臨表達上的壓力，董繼玲開創了一條明燈般的道路，讓許多亞裔青年有機會參與公共政策事務，並在美國社會各階層中發展。



韓國瑜接著向來嘉賓分享台灣“立法院”近期在立法上的成就，強調儘管政治上有衝突和分歧，“立委”們仍然秉持著國家與社會的需求，致力於完成人民賦予的責任。他呼籲國際朋友不要只關注台灣政治中的負面面向，而應看到台灣民主的美好價值，並相信“立法院”將繼續朝向共同目標邁進。



隨後，董繼玲也發表了致詞，感謝韓國瑜在繁忙的工作中抽空接見，並提到“立法院”三黨團代表的共同出席，讓她倍感敬佩。董繼玲回憶起過去在美國舉辦的大型活動，強調海外僑胞對韓國瑜的支持與期待。她指出，國際領袖基金會的使命是促進台美關係，並致力於培育年輕領袖人才。董繼玲還提到該基金會的青年大使計劃，並分享了其中一位傑出畢業生的成就。最後，董繼玲希望能聽取韓國瑜對台灣未來發展的願景，並表達了希望未來能與台灣合作，共同推動台美關係進一步發展的期盼。