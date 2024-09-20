江啟臣代班主持院會　還趁休息替韓暖場會見

江啟臣。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月20日電（記者 俞敦平）“立法院副院長”江啟臣今日下午，不但替另有行程的“立法院長”韓國瑜主持院會，還趁院會休息的空檔，趕去幫忙因前一項行程延誤導致無法準時出席接見的韓國瑜暖場，會見“國際領袖基金會”總會長董繼玲一行人。江啟臣強調台灣與美國在青年領袖培養上的重要性，並期望未來能有更多合作機會。他同時邀請訪團參觀“立法院”質詢現場，展現“立法院”開放交流的精神。



今日，江啟臣在主持院會之餘代替因行程延誤的院長韓國瑜，臨時前來會見“國際領袖基金會”總會長董繼玲一行。江啟臣表示，由於韓國瑜剛結束國慶活動相關記者會，無法準時參加這場接見。因此，他在代班主持“立法院”總質詢時，特別抽出15分鐘與來賓會面。



江啟臣接著對國際領袖基金會的來訪表達熱烈歡迎，並向董繼玲及其隨行人員介紹了“立法院”目前的開會情況，特別邀請他們前往二樓觀摩質詢現場，讓來賓親身體驗台灣的立法運作。他指出，今日“立法院”的會議日程繁忙，但仍非常重視這次與國際領袖基金會的交流。



江啟臣特別提到“立法院”與國際領袖基金會在青年領袖培養上的共同努力。他回憶起自己辦公室的一位員工曾參與基金會的青年大使計劃，並高度讚揚該計劃對培養年輕人的貢獻。他進一步強調，自己所屬的基金會也致力於類似的青年培育工作，並表示希望未來能有機會與國際領袖基金會展開更多合作。



最後，江啟臣祝福訪團此行圓滿成功，並表示期待未來訪美時能再次拜訪國際領袖基金會，強化台美之間的青年交流合作。