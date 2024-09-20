死刑有條件合憲　國民黨團促合乎者快執行

國民黨團召開“回應死刑釋憲案”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）“憲法法庭”今下午宣判37名死囚聲請的死刑“釋憲”案，大法官維持多年來的一貫見解，認為死刑並未“違憲”，因此做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。中國國民黨“立法院”黨團召開記者會表示，感謝大法官聽到人民憤怒的聲音，但要求“行政院”、“法務部”盡快釐清37名死刑中，合乎死刑的有哪些，應盡快執行，回應社會期待。



社會矚目的死刑“釋憲”案，“憲法法庭”20日宣判，殺人罪、強制性交殺人罪、強盜殺人罪、擄人勒贖殺人罪以死刑為最重本刑合憲，但限縮適用，精神障礙或心智缺陷致降低行為辨識能力者不得判處死刑，同時強化程序保障，相關案件須強制辯護及行言詞辯論。



國民黨團副書記長羅智強對此表示，超過八成人民的憤怒之聲、重大犯罪之下枉死的被害者、被害者家屬的心情，大法官聽見了。在野黨過去不斷跟大法官呼籲，在“立法院”質詢時也強調，台灣民意就是反對廢除死刑，大法官必須尊重民意，就算有行政政策的偏好，也必須透過公民投票，以及“立法院”的討論下改變，今天有條件的合憲，都是大家共同努力結果。



黨團首席副書記長王鴻薇則指出，今天眾所矚目的大法官“釋憲”案出爐，大家過去的努力都做到了，今天的判決雖然合憲，但是也限縮很多，不管是針對現在的37名死刑犯，或是未來死刑犯的判決，都有很多限縮。



王鴻薇強調，國民黨團要要求“行政院”、“法務部”盡快釐清37名死刑中合乎死刑的應該盡快執行死刑、回應社會期待，因為37名死刑中，其中有長達24年未執行死刑的死刑犯，“行政院”、“法務部”應該快速釐清，哪些死刑犯應該要落實，就應儘速執行。



王鴻薇也提到，因現在判決有限縮條件，這些死刑犯可以向“檢察總長”提起非常上訴，但對於惡行重大、人神共憤的死刑犯，他們不能接受還可以提起非常上訴，因為很多都是殺警案、姦殺無辜女性的案例，因此國民黨團認為，他們不該再有上訴機會。



另外，王鴻薇提到，過去有些案例，因為犯罪者有精神障礙，後續就未執行死刑，因此，希望未來“司法院”，應該要有嚴格科學認定，而不是發生重大刑案之後，以所謂的精障問題來逃避死刑。